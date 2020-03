Je po voľbách, (ne)zvykajte si.

Je po voľbách. Fico dostal po čumáku, ale na kolenách nie je. Parafrázujúc Milouše Jakeša, bývalého prvého tajomníka ÚV KSČ, aj Fico ostal so svojou kamarilou ako kôl v plote.

Motto: Starého psa novým kúskom nenaučíš.

Podľa môjho úsudku voľby vyhral jediný človek, ktorý sa desať rokov chová ako neriadená strela. Človek, ktorý sa s veľkou radosťou obklopuje ľuďmi sebe podobnými – dobrodruhmi – pripravenými pri prvej príležitosti ho roztrhať ako hada. V záujme svojom. Lebo čo iné už môže pri ňom držať 45 členov jeho hnutia a pridružených podobných svoriek ako je jeho, náhodne odchytených na chodníku päť minút pred voľbami? Len túžba po moci.

Dostávam závrat z obáv, že sa budú opakovať roky 2010, 2011 a k moci sa opäť predčasne dostane Fico a spol. Lebo ak niečo zmysluplné nepodnikneme, inakšie to skončiť nemôže. A toho sa nechcem dožiť.

Ako som k takému záveru prišiel. Veľmi jednoducho – mám svoje celoživotné skúsenosti a viem, že žiadna vláda zložená z egocentrických ľudí patriacich do rôznych záujmových tlúp nemôže dlho vydržať. Aj keby nemala žiadneho vonkajšieho protivníka, zožerie sa sama. A táto bude mať vonkajšieho nie protivníka, ale priam nepriateľa. Nepriateľa na život a na smrť. Ešte stále veľmi silného. Ak teda prežije rok, dva, môže si zagratulovať. Toto je moje silné presvedčenie a bol by som rád keby so sa mýlil.

Čo teda robiť? Proti vláde, ktorú teraz skombinujú, predbežne nič. Nech si vychutnajú dobrý pocit z porážky Fica a želať im, aby dokázali splniť svoj hlavný zámer – zatočiť s korupciou.. Ale treba byť pripraveným na prevzatie moci po kanibalistických hodoch, aby si ju Fico znovu neurval.

Začať treba tým, že poctivo a svedomite bez ideologických nánosov objasníme spoluobyvateľom ako náš štát funguje v súčasnosti, ako by fungovať mal a čo je treba urobiť, aby fungoval dobre pre ľudí. Začnem už budúcim blogom.