Víťazná bitka s efektom waterloo

Je smutné, že ľudia sa vo svojej rodnej krajine necítia dobre - ako to skonštatovala jedna občianka- na Slovensku sa majú dobre len svine, slušní občania ne. Zmení sa to po súčasných voľbách?

Motto: Na Slovensku sa majú dobre len svine. Slušní ľudia nie. (Slovenská obyvateľka)

Dnešné voľby do NR SR sú všeobecne očakávané ako deň spasenia Slovenska. Pravdupovediac, až na oligarchov a ich ochrancov SMER-ákov, by ste len ťažko našli ľudí spokojných so spôsobom a výsledkami vládnutia súčasnej koalície. Obávam sa však, že nech zvíťazí ktorákoľvek strana, pre pospolitý ľud sa zmení k lepšiemu len máločo, najskôr nič. Dôvody?

SMER, SND a Most-HÍD jednoznačne dokázali, že na správu krajiny nemajú potrebných odborníkov a preto sa po celú dobu vládnutia nechali unášať skutočným dianím.

Korupcia, nemožnosť dovolať sa pravdy, domôcť sa práva, neschopnosť udržať krok s vyspelejšími, spôsobili všeobecné zaostávanie krajiny a všeobecnú nespokojnosť. A reakciou vládnej garnitúry na tieto skutočností je len ďalšie volebné korumpovanie odkázaných a biednych.

Aj napriek týmto skutočnostiam je dosť možné, že voľby vyhrá manipulátor Fico. Ak dokáže zložiť funkčnú vládu, bude to pre Slovensko znamenať ešte prudší úpadok. Lebo ficovci a spol. svoju neschopnosť dokazujú nepretržite. Je patologická.

Väčšina obyvateľstva očakáva zmenu od doterajšej opozície. Pripusťme, že sa ujme vlády. Zmení sa niečo v prospech pospolitého ľudu? Ja si myslím, že len veľmi málo, možno aj nič. Prečo?

Aj pred týmito voľbami vodcovia opozičných strán dokazujú, že sú to namyslení egocentrici, neschopní logicky uvažovať.

Volebné programy týchto strán sú povrchné a ich rozsiahlosť usvedčuje ich tvorcov z neschopnosti dostatočne odborne analyzovať situáciu, odhaliť podstatné problémy a zamerať sa na ich odstránenie.

a zamerať sa na ich odstránenie. Z tohto dôvodu bude v prípade získania moci ich prínos pre spoločnosť veľmi diskutabilný a spôsobí sklamanie a nespokojnosť voličov, čo pri snahe ficovcov získať stratenú moc vnesie zmätok a nakoniec pád takejto vlády.

Ani jedna politická strana uchádzajúca sa o priazeň voličov nedokázala odhaliť základné príčiny všeobecného zaostávania Slovenska a teda nemôže mať ani žiadne opatrenia na ich riešenie. To vám dokážem v ďalších svojich statiach, ktoré postupne zverejním v nasledujúcich dňoch. Preto sa určite stane toto: Nech vyhrá voľby ktokoľvek, pre pospolitý ľud to bude ďalšie waterloo.

Preto sa na Slovensku budú mať dobre aj naďalej len svine. Slušní ľudia nie.

Preto som sa rozhodol odteraz venovať svoje sily a schopností venovať tomu, aby sa to zmenilo.

Aby sa mali dobre slušní ľudia. Nie svine.